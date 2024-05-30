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Глава РСМД рассказал, повлияют ли выборы в США на отношения с Россией

09:26
  • четверг
  • 30 мая 2024

Он оценил перспективы улучшения отношений

Предстоящие выборы президента Соединенных Штатов принципиально на российско-американские отношения не повлияют. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

По мнению эксперта, эти выборы "окажут отрицательное — либо более отрицательное, либо менее отрицательное — влияние", причем "перспективы улучшения отношений из-за выборов я не вижу".

Тимофеев заявил, что смена власти в Вашингтоне важнее в контексте политики США в отношении Украины. Глава РСМД полагает, что, скорее всего, Джо Байден продолжит линию на военную и финансовую поддержку Украины, тогда как новый президент "может если не радикально, то по крайней мере попытаться пересмотреть отдельные аспекты", сообщает ТАСС.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что никакой основы для диалога с США по стратегической стабильности в нынешних условиях не существует. Дипломат назвал абсурдными вбросы США о российском ядерном оружии, якобы размещаемом в космосе.

При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что диалог между США и Россией не исключен, если политика Москвы изменится. Он обвинил Россию в том, что именно ее политика "приводит к тому, что происходит сейчас у нее в отношениях с "Группой двадцати", "Группой семи" и остальным миром.

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