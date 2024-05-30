Умерла боровшаяся много лет с раком мозга Анастасия Заворотнюк

Актрисе было 53 года

Скончалась Анастасия Заворотнюк. Актрисе было 53 года.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась сегодня ночью. Информация о смерти Заворотнюк появилась в сообществе актрисы в социальной сети "ВКонтакте".

"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", - говорится в сообщении.

О месте и дате прощания пока не сообщается.

Весной 2019 года появились сообщения о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк. Её семья не распространяется на эту тему, но известно, что у Заворотнюк был диагностирован рак мозга. Актриса долгое время не появлялась на публике, а родные стараются не обсуждать ее состояние.

С сентября 2022 года Заворотнюк находилась в частной онкологической клинике. Там она проходила лечение от последствий глиобластомы головного мозга. Весной 2023 года актрису выписали из клиники.

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