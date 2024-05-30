США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией

Пока весь мир занят событиями в Газе
США использую боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, чтобы создать "маленький Израиль" на границе с Турцией.
РПК при поддержке США намерена провести местные выборы от Манбиджа и до границ Турции
"Пока мир занят Газой и Украиной, США закладывают основы "маленького Израиля" у нашей границы", - пишет газета Hürriyet.
Ранее министерстве национальной обороны Турции заявили, что внимательно следят за деятельностью США в Сирии и РПК, которая признана в стране террористической.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: