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США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией

10:03
  • четверг
  • 30 мая 2024

Пока весь мир занят событиями в Газе

США использую боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, чтобы создать "маленький Израиль" на границе с Турцией.

РПК при поддержке США намерена провести местные выборы от Манбиджа и до границ Турции

"Пока мир занят Газой и Украиной, США закладывают основы "маленького Израиля" у нашей границы", - пишет газета Hürriyet.

Ранее министерстве национальной обороны Турции заявили, что внимательно следят за деятельностью США в Сирии и РПК, которая признана в стране террористической.

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