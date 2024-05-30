Собянин: Новый стандарт приемных отделений повысил скорость оказания медпомощи

Уже 10 тысяч человек получили помощь в обновленных приемных отделениях

Уже месяц продолжается прием пациентов в четырех обновленных приемных отделениях московских стационаров: хирургическом корпусе городской клинической больницы (ГКБ) № 13, ГКБ № 24, ГКБ имени М.П. Кончаловского и ГКБ имени М.Е. Жадкевича. За это время врачи оказали экстренную медицинскую помощь более 10 тысячам пациентов. Об этом в четверг, 30 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В течение ближайших нескольких недель откроется еще три обновленных приемных отделения больниц. Работа в них построена по новому стандарту экстренной помощи. В его основе — единые медицинские алгоритмы для каждого из возможных случаев оказания скорой и неотложной помощи, передовые цифровые технологии, высокопрофессиональные врачи, современное высокотехнологичное оборудование, забота о пациентах и их близких.

Оказание скорой и неотложной помощи в таком мегаполисе, как Москва, — ежедневная реальность. В приемные отделения городских стационаров попадают пациенты с различными экстренными патологиями. По каждому случаю разработаны четкие алгоритмы, то есть единые стандарты последовательности диагностических процедур и манипуляций. В распределении потока поступающих пациентов врачам помогает цифровой ассистент "Триаж". Пациентам, поступающим без непосредственной угрозы для жизни, медсестра измеряет артериальное давление, температуру тела, частоту пульса, частоту дыхания, сатурацию (уровень кислорода в крови), степень интенсивности болевого синдрома, а также проводит первичный опрос-скрининг. Затем цифровой сервис помогает определить зону, куда направляется пациент: желтую или зеленую. Если есть непосредственная угроза жизни, минуя зону триажного осмотра, человек попадает в красный поток. Для таких пациентов заранее подготавливают операционную либо место в реанимационном отделении. Желтая и зеленая зоны представляют собой диагностические залы. Здесь все работает по принципам пациентоцентричности и "врач — к пациенту". То есть все исследования, кроме исследований с помощью тяжелой техники, например компьютерная и магнитно-резонансная томография, ангиография и эндоскопия, проводятся у постели пациента. К нему по очереди подходят профильный врач, врач ультразвуковой диагностики, медсестра для забора анализов и снятия электрокардиограммы, а также другие медицинские работники.

Большинство пациентов желтого и зеленого потоков находились в приемных отделениях менее двух часов, а от поступления до первичного осмотра пациента врачом проходит около 15 минут.

С переходом на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи сотрудники обновленных приемных отделений московских стационаров прошли специальное обучение. Ранее эту уникальную программу освоили все врачи и медицинские сестры флагманских центров больниц. Таким образом, весь персонал клиник, работающих по новому стандарту, получил комплекс необходимых знаний в одинаковом объеме.

Ранее сообщалось, что в Москве в полтора раза вырастет объем оказания специализированной медпомощи. Например, операции по удалению катаракты проводят высокотехнологичным щадящим способом. Поврежденное ядро хрусталика дробят ультразвуковым аппаратом и ставят мягкую искусственную линзу. Разрез минимален и не требует зашивания. Уже через пару часов пациент может отправиться домой, а через сутки — взглянуть на мир по-новому.

Как отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, объекты здравоохранения строятся и в районах реновации, и там, где здания не подлежат реконструкции. Строительство охватывает все направления – от поликлиник до многопрофильных стационаров.

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