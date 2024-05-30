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Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе с должности

09:35
  • четверг
  • 30 мая 2024

Пока неизвестно, кто ее заменит

Наталья Комарова, возглавлявшая Ханты-Мансийский автономный округ — Югру с 1 марта 2010, в четверг, 30 мая, рассказала, что покидает губернаторское кресло.
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Решение о досрочном сложении полномочий главы ХМАО Комарова приняла, по ее словам, в связи с переходом на другую работу. О том, какую должность она займет теперь, политик не упомянула, сообщает ТАСС.

Неизвестно также, кто возглавит ХМАО. Источники предполагали, что претендентом на это место является мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Наталья Комарова за время своего губернаторства удостаивалась строчки в рейтинге "Женщины во власти". Случались и курьезы: в 2018 году Комарова на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным заняла его место. Российский лидер, заметив, как смутилась Комарова, пошутил: "Ничего страшного, тоже хорошее место".

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