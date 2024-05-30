Дочь Заворотнюк трогательно попрощалась с актрисой: "Всегда буду любить и помнить тебя"

Актрисы не стало в ночь на 30 мая

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась своими чувствами после известий о смерти матери.

Девушка рассказала, что накануне телефон показал ей тот день, когда она с мамой восемь лет назад попала под дождь. Тогда Анастасия запомнилась своей дочери самым прекрасным человеком на земле.

"А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет <…> Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день", - написала она в социальных сетях.

У Анны остались только самые светлые чувства к маме, она безмерно горда тем, что является дочерью такого замечательного человека.

"Мам, ты самое лучшее, что у меня было", - подчеркнула дочь.

Мать Заворотнюк Валентина Борисовна отказалась комментировать смерть дочери.

"Не могу сейчас ничего говорить", - ответила она изданию Super.ru.

О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно утром 30 мая. Актриса несколько лет боролась с раком головного мозга. О месте и дате прощания пока не сообщается.

В августе 2019 года Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание - рак головного мозга, с которым она мужественно боролась . Широкую известность Заворотнюк принесла роль в телесериале "Моя прекрасная няня". После окончания Школы-студии МХАТ она десять лет работала в театре "Табакерка". О месте и времени прощания с артисткой сообщат дополнительно.

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