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В Крыму предотвратили серию терактов на железной дороге

10:22
  • четверг
  • 30 мая 2024

Об этом рассказали в ФСБ

Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Крыму. Об этом в четверг, 30 мая, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

В спецслужбе рассказали, что украинская военная разведка завербовала пятерых крымчан и поручила им совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма. Это, по задумке злоумышленников, должно было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

Возглавлявший группу россиянин получил смертельные повреждения во время подрыва бомбы, которую пытался достать из тайника, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что злоумышленник, планировавший диверсию на железной дороге в Кировском районе республики, подорвался на своей же бомбе. Политик подчеркнул, что "все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты", а диверсантов ждет "или тюрьма, или смерть".

Агент Службы безопасности Украины Сергей Кармазин получил 25-летний срок по обвинению в шпионаже, диверсиях, подготовке теракта в столичном регионе. Также осужденному придется выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

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