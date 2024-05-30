Он попытается втянуть Польшу в военные действия

Президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть Польшу в конфликт с Россией своими призывами сбивать истребителями российские ракеты. Такое заявление сделал бывший заместитель польского министра обороны Ромуальд Шереметьев.

Как заявил польский политик в интервью изданию Do Rzeczy, на Украине "хотят, чтобы кто-то помог ей защищаться своим военным участием, и я это понимаю". Однако с точки зрения польских национальных интересов "это не самый разумный вариант".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль понимал, что страны Запада, в том числе и Польша, разрешат Украине использовать поставленное оружие для ударов по России. Это не было секретом, подчеркнул Песков.

При этом польский президент Анджей Дуда признавал, что непосредственная угроза нападения на Польшу со стороны России в ближайшие несколько лет отсутствует. При этом он заявил, что "нельзя сказать, что угрозы вообще нет".

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