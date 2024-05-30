ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Варшаве раскрыли зловещий план Зеленского против России

10:49
  • четверг
  • 30 мая 2024

Он попытается втянуть Польшу в военные действия

Президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть Польшу в конфликт с Россией своими призывами сбивать истребителями российские ракеты. Такое заявление сделал бывший заместитель польского министра обороны Ромуальд Шереметьев.
Мольбы Зеленского и головная боль Байдена: политические новости среды

Как заявил польский политик в интервью изданию Do Rzeczy, на Украине "хотят, чтобы кто-то помог ей защищаться своим военным участием, и я это понимаю". Однако с точки зрения польских национальных интересов "это не самый разумный вариант".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль понимал, что страны Запада, в том числе и Польша, разрешат Украине использовать поставленное оружие для ударов по России. Это не было секретом, подчеркнул Песков.

При этом польский президент Анджей Дуда признавал, что непосредственная угроза нападения на Польшу со стороны России в ближайшие несколько лет отсутствует. При этом он заявил, что "нельзя сказать, что угрозы вообще нет".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.