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В Совфеде посмеялись над Макроном после слов Саркози об Украине

11:01
  • четверг
  • 30 мая 2024

Невозможно представить войну между странами Бальзака и Толстого

В Совете Федерации сравнили позиции нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона и его предшественника Николя Саркози относительно ситуации на Украине.

Ранее Саркози, комментируя возможную отправку французских войск на Украину, заявил, что не может "представить себе войну между страной Бальзака и страной Толстого" и указал на необходимость мирного урегулирования конфликта.

"Что же, Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого", - написал в своем telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Весной 2024 года Эммануэль Макрон заявил, что допускает отправку воинского контингента на Украину. После того, как это заявление вызвало ажиотаж, политик попытался оправдаться, заверив, что подразумевал исключительно гипотетическую возможность, которую нельзя полностью отметать.

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