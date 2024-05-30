На территории нового кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана продолжается строительство "Квантум-парка"

Рабочие устанавливают "плавающие полы"

Строительство многофункционального технологического и научно-образовательного комплекса "Квантум-парк" на территории нового кампуса МГТУ имени Баумана практически завершено.

Готовность составляет 93%, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. Рабочие уже положили кровлю, завершили устройство наружных инженерных сетей.

Сейчас специалисты устанавливают "плавающие полы", которые позволят снизить динамическое воздействие от виброактивного оборудования.

"Такие механизмы произведены в России специально для “Квантум-парка", – рассказал он.

На финальном этапе находятся фасадные работы, прокладка внутренних инженерных сетей и чистовая отделка. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Также в “Квантум-парке” будет размещено высокоточное и высокочувствительное оборудование для различных лабораторий, помещения для коворкинга, учебные аудитории и конференц-зал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"