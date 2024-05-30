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Россия пригрозила США шагами в сфере ядерного сдерживания

11:16
  • четверг
  • 30 мая 2024

Таким может быть ответ на развертывание американских РСМД в Европе и АТР

Россия, помимо отказа от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое заявление сделал в четверг, 30 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Дипломат заверил, что реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции.

Лавров подчеркнул, что "американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил", а потому Москва ответит надлежащим образом. Конкретные решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Владимира Путина, цитирует министра РИА Новости.

Еще осенью 2023 года спикер МИД России Мария Захарова указывала, что американские власти приступили к отработке действий по перебрасыванию в Европу ракетных систем. Это нарушение Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил рвение, с которым США продвигаются к реализации планов по скорейшему развертыванию ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Он призвал Вашингтон не сомневаться в решимости Москвы зеркально ему ответить.

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