"Прощай, няня Вика": какой запомнится Анастасия Заворотнюк

Актриса скончалась после тяжелой продолжительной болезни

Печальная новость пришла этой ночью. Не стало Анастасии Заворотнюк. Заслуженная артистка России скончалась после продолжительной болезни. Ей было 53 года. Актриса театра и кино, Заворотнюк блистательно воплотила на сцене и экране десятки характерных ролей. Но по-настоящему покорила сердца миллионов поклонников, исполнив главную роль в сериале "Моя прекрасная няня".

Такой юной Анастасия Заворотнюк впервые появилась на киноэкране в 1991 году в роли Машеньки в фильме по роману Набокова и сразу очаровала зрителей красотой и обаянием. Тогда она была еще студенткой Школы-студии МХАТ. Затем 10 лет служила в театре под руководством Олега Табакова.

Спектакль "Страсти по Бумбарашу" режиссёра Владимира Машкова, где Анастасия Заворотнюк сыграла в паре с Андреем Мироновым, актриса называла любимой театральной работой. Всего их было около 30. А еще роли в кино. Яркая, уверенная красавица с точёной фигурой. Её самой известной ролью, полюбившейся миллионам зрителей, стала няня Вика в сериале "Моя прекрасная няня". Он стал настоящим хитом нулевых. За 5 лет вышло 173 серии. Актриса признавалась, что попала в сериал абсолютно случайно и даже не предполагала, что станет настолько известной. Её копировали, ей подражали, в неё влюблялись.

Роман с Сергеем Жигуновым с экрана перешёл и в реальную жизнь. Продлился недолго. В 2008 году Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышёва. В 2018-м у пары родилась дочь Мила. Затем актриса исчезла со сцены и экранов. А уже через год стало известно, что она тяжело больна. Всё это время актриса боролась со страшным заболеванием - глиобластомой головного мозга. Сегодня ночью её не стало, об этом появилось сообщение на официальной странице Анастасии в социальных сетях.

"Няня Вика, будем помнить тебя" "Прекрасная актриса,детство прошло на "Прекрасной няне"" "Спасибо тебе, Настя, за радость, наш смех, хорошее настроение, восхищение твоими ролями" "Прощай, няня Вика"

Во время болезни актрисы ее семья бережно оберегала от фотокамер и любопытных взглядов. В памяти поклонников и коллег Анастасия Заворотнюк навсегда останется блестящей красавицей с завораживающей улыбкой.

"Трудно сейчас найти какие-то слова. Для меня Настя – это неповторимое явление и удивительный человек. Вы знаете, на небе много звёзд. Но большинство – какие-то тусклые. И совсем немного ярких, которые сразу вытягивают взгляд и внимание. Вот Настя именно такая. И давайте помнить её именно такой", - говорит режиссер Вадим Шмелев.

Анастасии Заворотнюк было 53 года. О месте и времени прощания с актрисой её близкие сообщат в ближайшее время.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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