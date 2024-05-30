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Дают признательные показания: в Крыму задержаны завербованные Украиной диверсанты

14:39
  • четверг
  • 30 мая 2024

Подготовкой диверсий занимались местные жители

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов на объектах железнодорожного транспорта. Подготовкой диверсий занимались местные жители, которых завербовала украинская разведка. Кроме того, агенты собирали информацию о российских военных и передавали сведения о Крымском мосте.

Пойманы с поличным. Сотрудники ФСБ задержали четверых диверсантов. При обыске были обнаружены самодельные взрывные устройства, автомат, пистолеты, патроны различного калибра, составные части оружия, а также средства связи.

Задержанные передавали сведения о местах дислокации и передвижениях наших войск, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, собирали данные об организации охраны и обороны Крымского моста. Затем диверсантам поступила задача парализовать движение поездов в разных районах Крыма, совершив подрывы на железнодорожных путях.

Противник планировал масштабную и комбинированную атаку – это подтвердили задержанные. После нескольких подрывов поездов и участков железной дороги, должен был последовать ракетный удар, в том числе по остановившимся составам.

"Куратор рассказал, как и что делать. Звонил. Дал место координат, куда это надо заложить под железную дорогу, чтоб на будущее там остановились поезда. Как я понял, и потом ракетный удар туда, чтоб был. В процессе общения с куратором я понял, что взрыв должен был быть не один. Их должно было быть несколько, таких людей, как я", - говорит один из диверсантов.

Еженедельно наши средства ПВО и авиация отражают по несколько массированных атак. Только за эту ночь у берегов Крыма уничтожены два безэкипажных катера, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и девять беспилотников, еще пять сбили над Краснодарским Краем. При этом перед атакой над Черным морем вновь кружил НАТОвский разведчик. Американский беспилотник Global Hawk вылетел с военно-морской базы на Сицилии и несколько часов находился в нейтральном воздушном пространстве, возможно координируя атаку. В массированных ударах, по замыслу противника, теперь должны участвовать и завербованные агенты.

"Заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд и после будет нанесен ракетный удар", - говорит один из диверсантов.

Разведка Украины действует всегда одинаково. Сначала куратор просит сделать несколько фотографий военных объектов или инфраструктуры. Затем человека вербуют и требуют совершить тот или иной теракт.

"Он сказал: надо будет написать расписку, что я даю согласие работать на спецслужбы министерства обороны Украины. Пришло сообщение с Киева, чтоб взрывчатку, которая у меня была, заложить в районе Багерово, чтобы остановить поезд и потом взорвать ракетами", - рассказывает один из диверсантов.

В момент задержания главное - оперативно изъять телефоны. Чтобы диверсант не успел удалить переписку с куратором и контакты своих подельников.

"Вчерашнее сообщение на украинском языке. "Чабан, что-то Граф не на связи, я не могу до него дозвониться на всякий случай его необходимо подстраховать. Необходимо, чтобы ты ему помог заложить взрывчатку под реки в районе Ленино".

Человек с позывным Граф – руководитель группы. На сообщение куратора он ответить уже не мог - самоликвидировался.

"Последняя группа – с ней произошло ЧП. Один погиб при подготовке, я так понимаю, взрывного устройства. Противнику советую сюда засылать только тех, с кем уже попрощались. Обменялись бумагами, завещание написали", - говорит галва Крыма Сергей Аксенов.

Все задержанные уже сознались в содеянном и сотрудничают со следствием, давая показания в том числе на украинских кураторов.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Крым

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Сотрудники ФСБ проводят спецоперацию
Сотрудники ФСБ проводят спецоперацию
Сотрудники ФСБ проводят спецоперацию
Задержанный украинский диверсант
Задержанный украинский диверсант
Изъятое оружие
Изъятое оружие
Задержанный украинский диверсант
Задержанный украинский диверсант
Сотрудники ФСБ проводят спецоперацию
Сотрудники ФСБ проводят спецоперацию
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