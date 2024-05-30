Дают признательные показания: в Крыму задержаны завербованные Украиной диверсанты

Подготовкой диверсий занимались местные жители

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов на объектах железнодорожного транспорта. Подготовкой диверсий занимались местные жители, которых завербовала украинская разведка. Кроме того, агенты собирали информацию о российских военных и передавали сведения о Крымском мосте.

Пойманы с поличным. Сотрудники ФСБ задержали четверых диверсантов. При обыске были обнаружены самодельные взрывные устройства, автомат, пистолеты, патроны различного калибра, составные части оружия, а также средства связи.

Задержанные передавали сведения о местах дислокации и передвижениях наших войск, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, собирали данные об организации охраны и обороны Крымского моста. Затем диверсантам поступила задача парализовать движение поездов в разных районах Крыма, совершив подрывы на железнодорожных путях.

Противник планировал масштабную и комбинированную атаку – это подтвердили задержанные. После нескольких подрывов поездов и участков железной дороги, должен был последовать ракетный удар, в том числе по остановившимся составам.

"Куратор рассказал, как и что делать. Звонил. Дал место координат, куда это надо заложить под железную дорогу, чтоб на будущее там остановились поезда. Как я понял, и потом ракетный удар туда, чтоб был. В процессе общения с куратором я понял, что взрыв должен был быть не один. Их должно было быть несколько, таких людей, как я", - говорит один из диверсантов.

Еженедельно наши средства ПВО и авиация отражают по несколько массированных атак. Только за эту ночь у берегов Крыма уничтожены два безэкипажных катера, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и девять беспилотников, еще пять сбили над Краснодарским Краем. При этом перед атакой над Черным морем вновь кружил НАТОвский разведчик. Американский беспилотник Global Hawk вылетел с военно-морской базы на Сицилии и несколько часов находился в нейтральном воздушном пространстве, возможно координируя атаку. В массированных ударах, по замыслу противника, теперь должны участвовать и завербованные агенты.

"Заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд и после будет нанесен ракетный удар", - говорит один из диверсантов.

Разведка Украины действует всегда одинаково. Сначала куратор просит сделать несколько фотографий военных объектов или инфраструктуры. Затем человека вербуют и требуют совершить тот или иной теракт.

"Он сказал: надо будет написать расписку, что я даю согласие работать на спецслужбы министерства обороны Украины. Пришло сообщение с Киева, чтоб взрывчатку, которая у меня была, заложить в районе Багерово, чтобы остановить поезд и потом взорвать ракетами", - рассказывает один из диверсантов.

В момент задержания главное - оперативно изъять телефоны. Чтобы диверсант не успел удалить переписку с куратором и контакты своих подельников.

"Вчерашнее сообщение на украинском языке. "Чабан, что-то Граф не на связи, я не могу до него дозвониться на всякий случай его необходимо подстраховать. Необходимо, чтобы ты ему помог заложить взрывчатку под реки в районе Ленино".

Человек с позывным Граф – руководитель группы. На сообщение куратора он ответить уже не мог - самоликвидировался.

"Последняя группа – с ней произошло ЧП. Один погиб при подготовке, я так понимаю, взрывного устройства. Противнику советую сюда засылать только тех, с кем уже попрощались. Обменялись бумагами, завещание написали", - говорит галва Крыма Сергей Аксенов.

Все задержанные уже сознались в содеянном и сотрудничают со следствием, давая показания в том числе на украинских кураторов.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Крым

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