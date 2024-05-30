Благодаря огневой поддержке артиллерии

Серия взрывов прогремела ночью в крупных городах Украины, сообщили власти и СМИ. Поражены объекты неонацистов в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях. В Хмельницкой нанесены удары по военному аэродрому. Российские штурмовые группы тем временем выжигают позиции противника в Волчанске и Купянском направлении.

Получив координаты целей от операторов беспилотников, расчеты самоходных гаубиц "Мста-СМ2" занимают огневые позиции. На счету этой боевой машины - не один десяток опорных пунктов противника, а также западная техника.

Благодаря огневой поддержке артиллерии штурмовые отряды группировки "Запад" улучшили тактическое положение в районах Синьковки, Новоселовского , Григоровки и Серебрянки.

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены две САУ "Краб" польского производства, французская буксируемая гаубица ТРФ-1, два американских буквируемых орудия М-119, а также семь минометных расчетов", - сообщил Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, более 10 сдались в плен. Иван Кожома был переброшен под Харьков в середине мая, а уже 24-го сдался. Рассказывает: другого выхода не было. Многие сослуживцы погибли, а подготовка и снабжение не выдерживают никакой критики.

Также пленные рассказывают, что в их рядах и при подготовке, и в окопах на передовой были иностранные инструкторы, в частности - британские.

Штурмовые подразделения группировки "Восток", освободив Новомихайловку, успешно продвигаются в направлении Парасковеевки и Константиновки в ДНР. Это Угледарский участок фронта. Ожесточенные бои идут днем и ночью. Штурмовики используют тактику налета малыми группами. Заходят в лесополосу и перекрывают фланги. Один отряд идет пешком, чтобы раньше времени не выдать себя, второй атакует противника с помощью бронетехники. По центру работает танк, прикрывая оба отряда и расчищая им путь к позициям врага.

"Противник на протяжении нескольких лет, месяцев готовился, создавал укрепрайон - неприступную крепость. Приходилось находить разные способы, варианты выполнения задачи", - рассказывает командир штурмовой роты с позывным "Волк".

На Авдеевском направлении, прежде чем в атаку пошла пехота, расчеты РСЗО "Град" группировки "Центр" нанесли удар по местам скопления живой силы и техники ВСУ. Артиллеристы применили метод "огневого прочесывания". Находясь в 10 километрах от передовой. накрыли позиции противника залпом осколочно-фугасных снарядов. Потери националистов - более 300 военнослужащих и значительное количество ствольной артиллерии.

Алексей Платонов. "ТВ Центр"

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