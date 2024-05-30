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Уникальная разработка: Российские ученые создали обезболивающее из яда морских актиний

11:56
  • четверг
  • 30 мая 2024

Разработка может перевернуть рынок медицинских препаратов

Подопытная 20-граммовая мышь получает 2 микрограмма уникального пептида. Даже такие микродозы вещества через полчаса блокируют у грызуна все болезненные ощущения. Опыт на специальной пластине, которая нагрета до 55 градусов, подтверждает это.

"Поскольку наш пептид обладает обезболивающим действием, то именно типичных реакций на болевые ощущения - это облизывание, подпрыгивание, мы не наблюдаем", - говорит Анна Климович, научный сотрудник лаборатории молекулярной фармакологии и биомедицины ТИБОХ ДВО РАН.

Вещество, аналогов которому нет во всем мире, разработали ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета. Они обнаружили, что особенными обезболивающими свойствами обладают некоторые пептидные компоненты яда актиний.

"За счет блокирования токов достигается анальгетический эффект", - объясняет Елена Лейченко- Заведующая лабораторией молекулярной фармакологии и биомедицины ТИБОХ ДВО РАН.

Такое обезболивающее будущего - натуральное, не гормональное, не вызывает привыкания, а блокирует боль наравне с опиоидными и нестероидными медикаментами.

"Мы видим анальгетические свойства в дозах меньше, чем дозы лекарственных препаратов", - говорит Римма Калина, научный сотрудник лаборатории молекулярной фармакологии и биомедицины ТИБОХ ДВО РАН, кандидат химических наук.

Актинии - ближайшие родственники медуз и кораллов. Их более полутора тысяч видов. Основное разнообразие - в тропических водах. Но встречаются эти хищники и в дальневосточных морях.

Яд  дальневосточных актиний не такой активный, как у тропических, поэтом их можно даже в руки взять. Стрекательные клетки у них находятся на щупальцах, и нужны для того, чтобы добывать себе пропитание, поражая мальков и рыб.

Яд актинии не похож ни на какие другие, говорят биологи. Он не поражает какую-то одну систему, а бьет сразу по нескольким мишеням в организме жертвы.

Приморским ученым удалось не просто выделить вещество из яда, но и получить конструкцию с его геном. Поэтому для будущего медикамента специалистам больше не нужно вылавливать этих  морских обитателей. Необходимое вещество выращивают в бактериях.

"И вот эта бактерия находится сейчас на этой чашке петри. Нам нужно теперь эти бактерии размножить, здесь они в маленьком количестве достаточно, поэтому нам нужно их вырастить", - показывает Александра Павленко, младший научный сотрудник лаборатории молекулярной фармакологии и биомедицины ТИБОХ ДВО РАН.

В ходе изучения удалось выяснить, что вещество не только обезболивает, но и работает с кожными заболеваниями, такими как псориаз и дерматит.

Сейчас ученые продолжают доклинические испытания будущего обезболивающего. Но предстоит провести еще немало исследований, прежде чем вещество станет доступно пациентам.

Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро "ТВ Центра"

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