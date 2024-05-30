Собянин: В Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Заключен офсетный контракт

Правительство Москвы приняло решение о проведении электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку автоматов по продаже билетов на городской транспорт. Об этом в четверг, 31 мая, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По условиям офсета победитель конкурса возьмет на себя обязательство в течение двух лет создать или модернизировать соответствующее производство в Москве. В свою очередь, Правительство Москвы гарантирует закупку почти двух тысяч безналичных напольных сервисных автоматов по продаже билетов в течение пяти лет. "Цель обновления устройств — ускорить и упростить оплату для экономии времени пассажиров. Также в планах внедрение дополнительных сервисов и способов оплаты, например с помощью биометрии.

Новые устройства будут более технологичными — это позволит пассажирам быстрее покупать билеты и тем самым экономить время.

Автоматы станут удобнее в использовании благодаря более широкому, яркому и "отзывчивому" экрану, на который можно выводить дополнительную информацию. Предусмотрена и возможность внедрения дополнительных сервисов и способов оплаты, например с помощью биометрии.

Реализация офсетного контракта позволит создать новое высокотехнологичное производство.

С 2017 года столица заключила 19 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и других товаров. В общей сложности объем закупок по этим контрактам составит более 349 миллиардов рублей. Будет создано свыше 6,5 тысячи новых рабочих мест. По семи офсетным контрактам инвесторы уже завершили строительство и модернизацию производств и начали поставлять продукцию.

23 мая сообщалось, что Сергей Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий. Мэр столицы подчеркнул, что московский транспорт по уровню инновационных решений является бесспорным лидером. Старший руководитель проекта Центра исследования и разработки беспилотного транспорта Роман Хихин подчеркнул, что программное обеспечение разрабатывается самостоятельно с нуля.

Также сообщалось, что в Москве вдвое вырос объем производства умных меток с RFID-чипами для транспорта — они крепятся на лобовое стекло. Столица поддерживает высокотехнологичные предприятия, поскольку осознает важность развития такой промышленности.

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