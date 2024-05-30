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ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах

11:59
  • четверг
  • 30 мая 2024

Нарушители договаривались о ценах в чате

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила продавцов наушников в создании картеля.

По данным службы, продавцы беспроводных наушников с октября 2023 года по февраль 2024 года общались в общем чате в мессенджере, где договаривались о синхронном поднятии цен и обсуждали санкции в отношении тех, кто не поддержал антиконкурентный сговор.

Помимо этого, участники сговора искусственно занижали рейтинг конкурентов на маркетплейсах, оставляя негативные отзывы, передает РИА Новости.

Возбуждено дело по признакам картельного сговора. Нарушителям грозят оборотные штрафы до 15% от годовой выручки.

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