Диверсанты рассказали о плане Киева ударить ракетами по поездам в Крыму

ФСБ предотвратила серию терактов в регионе

Украинский куратор велел нанятому в России диверсанту остановить взрывчаткой поезд на железной дороге в Крыму, чтобы затем по составу был нанесен ракетный удар. Об этом в четверг, 30 мая, рассказал исполнитель преступления, которого задержали российские спецслужбы.

Диверсант отметил, что "куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд — и после будет нанесен ракетный удар".

Аналогичные показания дали еще двое задержанных, причем они уточнили, что похожие теракты планировались в разных районах Крыма, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков посоветовал планирующим поездки в поездах выбирать места в конце или середине состава — в случае подрыва там будет безопаснее всего. Министр признал, что полностью риск терактов нивелировать нельзя, а потому каждый должен знать, как себя вести в подобных ситуациях.

Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов предупреждал, что при содействии западных покровителей у российских границ наращивается активность спецслужб Украины. Они стремятся втянуть жителей приграничных районов России в разведывательно-подрывную деятельность.

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