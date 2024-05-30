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В России задумали установить лимит на покупку алкоголя в аэропорту

12:16
  • четверг
  • 30 мая 2024

Многие россияне приобретают спиртное в магазинах duty free

Министерство внутренних дел России предлагает установить предельное количество алкогольной продукции, которое сможет приобрести пассажир в магазинах аэропортовой зоны duty free.

Авторы этой инициативы полагают также, что продажа алкоголя допустима только в пункте прилета, а не вылета, пишут "Известия".

Наряду с этим предлагается лишить покупателей возможности употребить купленный в магазине duty free алкоголь — например, продавец должен будет упаковать бутылки в специальные зип-пакеты, которые не получится вскрыть в самолете или аэропорту.

В комплексе все это должно защитить законопослушных граждан от авиадебоширов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что в сфере борьбы с алкоголизмом "нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее, но что нужно точно совершенно делать, и практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные".

Проблема чрезмерного употребления в России всегда стояла остро: 85% трудоспособных россиян употребляют спиртное, а от причин, связанных с алкоголем, только по официальным данным в России умирает около 50 тысяч человек в год. "ТВ Центр" рассказал о причинах, последствиях и способах лечения алкоголизма.

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