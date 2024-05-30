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На фестивале "Лето в Москве" пройдет чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага"

12:29
  • четверг
  • 30 мая 2024

Победитель получит миллион рублей

Все лето в Москве будут проходить соревнования по игре "Камень, ножницы, бумага" в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Принять участие сможет любой желающий от шести лет, зарегистрироваться на чемпионат помогут волонтеры на местах, сообщили в столичной мэрии.

Соревнования пройдут в несколько этапов: квалификационные соревнования, финал окружных квалификационных соревнований и финал чемпионата.

Первый этап будет проходить с 1 июня по 1 сентября ежедневно на окружных площадках фестиваля. В результате будет определена тройка финалистов в каждом административном округе.

Финалы окружных квалификационных соревнований пройдут на фестивальных площадках "Московских сезонов". Победителей отборочного этапа наградят кубками и медалями.

Финал чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага" пройдет на площадках празднования Дня города с 5 по 8 сентября. Победитель получит пояс чемпиона Москвы и один миллион рублей. Серебряному и бронзовому призерам вручат по кубку, а также 500 и 250 тысяч рублей соответственно.

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