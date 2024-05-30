Москвичей предупредили о грозе и ветре в четверг

Пройдет дождь

Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются в Москве во второй половине дня 30 мая.

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в столичном главке МЧС России. Непогода продержится до 22:00 мск.

Пешеходов призвали сохранять осторожность и не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

В Москве в последние дни весны наблюдается аномальная жара. В первые дни лета жителей столицы также ждет зной.

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