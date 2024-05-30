Чехия признала разногласия в НАТО о поддержке Украины

Члены блока не могут прийти к единому мнению

В Североатлантическом альянсе по-прежнему отсутствует компромисс по вопросу поддержки Украины. Такое признание сделал в четверг, 30 мая, чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

Как отметил дипломат, которого цитирует Euractiv, "у нас в НАТО разнообразные мнения о поддержке Украины", хотя в целом "приверженность стран НАТО достаточно сильна".

Однако в НАТО есть "страны, настроенные очень скептически" относительно инициативы генерального секретаря военно-политического блока Йенса Столтенберга о создании нового фонда для финансирования Киева, признал Липавский.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя планы НАТО разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, подчеркнул, что в военно-политическом блоке должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Постоянная эскалация приведет к серьезным последствиям, предупредил политик.

Вместе с тем НАТО не спешит принимать Украину в свои ряды. Несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры. Президента Украины Владимира Зеленского попросили не оказывать дополнительное давление на государства альянса по этому вопросу.

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