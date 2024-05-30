МИД: Россия поддержит Китай в защите суверенитета

Речь идет о статусе Тайваня

Москва всегда готова поддержать Китай в его действиях по защите суверенитета и территориальной целостности, на фоне того, что США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня. Такое заявление сделал в четверг, 30 мая, заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

Как отметил дипломат, "политико-дипломатическая поддержка Западом дополняется наращиванием военно-технического сотрудничества с местной администрацией, поставками вооружений, направлением американских военных специалистов".

Руденко заявил, что Москва усматривает "определенные параллели происходящих на Тайване процессов с действиями Вашингтона по превращению Украины в реальную угрозу национальной безопасности нашей страны", сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин отмечала, что китайская сторона высоко ценит позицию Москвы по выборам на Тайване. Такой комментарий был дан в ответ на заявление спикера МИД России Марии Захаровой о том, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая.

Однако Соединенные Штаты продолжают поддерживать сепаратистские настроения на Тайване. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол рассказал, что Тайвань, в отличие от Украины, будет получать из Вашингтона новые системы вооружений, основанные на новейших технологиях.

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