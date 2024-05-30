Все площадки фестиваля "Рыбная неделя" оформили в морской тематике 

Она проводится в рамках проекта "Лето в Москве"

По 2 июня в Москве проходит гастрономический фестиваль "Москва — на волне. Рыбная неделя" в рамках проекта "Лето в Москве". Он охватил 31 площадку в разных районах столицы. На официальном сайте мэра и правительства Москвы рассказали о трех самых необычных площадках

Площадка фестиваля на переходе от площади Революции к Манежной площади превратилась в живописное место отдыха под открытым небом. Здесь оборудовали несколько бассейнов разной формы и размера, в которые выпустили красивых и ценных декоративных рыб — карпов кои. Школьная улица стала своеобразным музеем российского флота, которому уже более 325 лет. Здесь представлена одежда рыбаков, элементы снаряжения, знаки отличия. На Школьной улице установили макет корабля, палуба которого стала необычным сценическим пространством. На ВДНХ в рамках фестиваля установили семь макетов знаковых маяков, чтобы каждый посетитель мог узнать историю российского рыболовства и судоходства и оценить облик этих памятников архитектуры.

Ранее сообщалось, что в Москве в Музее Победы на Поклонной горе открылся детский городской клуб "Лето Побед". Насыщенную программу уже оценили первые участники. Посетители клуба могут выбрать любое из десяти направлений, в том числе спортивное, творческое, гражданско-патриотическое, историческое.

1 и 2 июня в парках, музеях, культурных центрах и других учреждениях, подведомственных столичному Департаменту культуры, пройдут мероприятия в честь Международного дня защиты детей. Гостей ждут 28 парков, в столичных библиотеках, культурных центрах и музеях запланировано более 35 бесплатных мероприятий.

Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что федеральные музеи войдут в систему Russpass. Это позволит туристам подбирать большое количество культурных объектов, а федеральные культурные учреждения смогут продавать билеты через Russpass и размещать на сервисе актуальную информацию.

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