США передали Киеву секретные планы производства оружия

А также техническую документацию

Соединенные Штаты передали Киеву производственные планы на более тысячи видов своего вооружения.

Кроме того, Вашингтон перевел на украинский язык столько же технической документации, пишет New York Times со ссылкой на свой источник.

О каких именно типа вооружения идет речь, в заметке не уточняется.

"Что они используют чаще всего?", - ответил вопросом на вопрос помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон намерен поставить Тайваню новейшие системы вооружений, а не старые, как Украине.

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