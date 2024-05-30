Наша армия продолжает наступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 1520 человек в совокупности на всех направлениях.

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступать на харьковском и донецком направлениях, сообщили в ходе брифинга в Минобороны России.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера на северо-западе Черного моря. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-27.

Накануне ВС России уничтожили склад безэкипажных катеров и цех сборки беспилотных летательных аппаратов.

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