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ВСУ за сутки потеряли более 1,5 тысячи человек

13:35
  • четверг
  • 30 мая 2024

Наша армия продолжает наступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 1520 человек в совокупности на всех направлениях.

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступать на харьковском и донецком направлениях, сообщили в ходе брифинга в Минобороны России.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера на северо-западе Черного моря. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-27.

Накануне ВС России уничтожили склад безэкипажных катеров и цех сборки беспилотных летательных аппаратов.

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