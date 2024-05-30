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Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года 2024"

13:36
  • четверг
  • 30 мая 2024

Заявки принимаются до 30 июня

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года 2024". Принять участие в нем могут крупные компании, субъекты малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются до 30 июня 2024 года (включительно). Участие в мероприятии бесплатное.

Конкурс проходит в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.

Премия "Экспортер года" в 2024 году будет вручаться в 20 номинациях: в 6 основных отдельно для МСП и крупного бизнеса и в 6 дополнительных (в зависимости от размера компании).

Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: сначала на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1 место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.

Узнать подробнее о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по ссылке.

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Конкурс "Экспортер года 2024"
Конкурс "Экспортер года 2024"
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