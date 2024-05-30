Собянин вручил пяти столичным школам благодарственные письма за верность традициям кадетского движения

На Поклонной горе прошел ежегодный парад "Не прервется связь поколений"

Под марш Преображенского полка первый расчет открывает ежегодный парад Кадетского движения Москвы, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В руках у кадетов - государственный флаг Российской Федерации, флаг с изображением Георгия Победоносца, символа Москвы, и копией знамени Победы, которое в мае 1945-го водрузили над Рейхстагом. Открывают парад три расчета воспитанников московского военного Суворовского училища, Московского президентского кадетского училища и кадетского училища Следственного комитета.

Еще три парадных расчета - из Московской области, Ижевска и Перми. Перед кадетами с напутственным словом выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Кадеты Москвы - это умные и смелые ребята. Кадеты - это дружба и взаимовыручка, это выправка и дисциплина. Это здоровый образ жизни, это самоотверженность, любовь к Родине и готовность служить стране. Служить так, как служили и служат ветераны и военнослужащие, которые сейчас вместе с нами в этом святом вместе для каждого москвича. Возможно, не все из вас выберут военную службу, но я уверен, каждый из вас вырастет достойным гражданином великой России. Хочу поблагодарить героических ветеранов победителей фашизма за бесценные уроки мужества и патриотизма. Спасибо нынешнему поколению защитников Отечества, которые самоотверженное сражаются в ходе специальной военной операции. Спасибо вам, дорогие кадеты, за верность традициям и стремлением продолжать дело отцов, дедов и прадедов. Да не прервется связь поколений, знамя Победы всегда будет в надёжных руках", - сказал мэр.

Также Собянин вручил благодарственные письма пяти столичным школам (№2026, 1770, 2036, 2083 и №709 имени дважды Героя Социалистического труда Долгих) за верность традициям кадетского движения

Всего по площади перед Музеем Победы на Поклонной горе маршем прошли больше двух с половиной тысяч человек - 44 парадных расчета. 38 из которых составили учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ Москвы.

На трибунах в качестве почетных гостей - ветераны ВОВ и Герои Отечества, силовики и законодатели, общественники, учителя и родители школьников. Всего - 15 тысяч человек.

В столичном кадетском движении принимают участие больше 30 тысяч детей. Такие классы в школах считаются профильными. Углубленно изучают строевую, боевую, медицинскую подготовку, химическую и радиологическую защиты. У них есть свое знамя, утвержденное Геральдическим советом при президенте и освященное патриархом Кириллом.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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