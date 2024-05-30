Специально для фестиваля в Ботаническом саду подготовили новую экспозицию

Аравийский кофе, гигант Саговник, а теперь и сибирский кедр! В "Аптекарском огороде" открылся фестиваль "Природа стран БРИКС". В саду прекрасно соседствуют самые разные растения со всей планеты. Многие подарены специалистами из зарубежных стран и даже самые капризные капризные деревья и цветы чувствуют себя в центре Москвы как дома.

В Ботаническом саду МГУ, более известном москвичам как Аптекарский огород, непривычно людно и шумно. Во главе с ректором университета академиком Виктором Садовничим представители иностранных делегаций, ученые и другие участники фестиваля "Природа стран БРИКС" сажают дерево дружбы. Кедр Сибирский - международный символ долголетия, процветания и силы.

"Лучшего символа дружбы трудно предложить. Мы предложили символ - посадили дерево, которое живет 500 лет, сибирский кедр. Я думаю, нашей дружбы заложены основы как минимум на такое время", - говорит Виктор Садовничий академик, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова.

В этом году Россия председательствует в БРИКС и в октябре принимает у себя большой саммит глав государств-участниц объединения. Благодаря укреплению взаимодействия в политическом секторе глобально расширяется и сфера научного сотрудничества.

"Конечно, ботанические сады дружат друг с другом. У нас есть система обмена растительными образцами, то есть любой ботанический сад может посмотреть, какие семена, какие образцы предлагает другой ботанический сад. И дело чести - послать своим коллегам эти образцы за океан, для того чтобы наши растения выросли у них, а их образцы у нас. Это такое содружество, которое существует параллельно дипломатии", - говорит Владимир Чуб, директор Ботанического сада МГУ.

Специально для фестиваля в Ботаническом саду подготовили новую экспозицию. Она познакомит посетителей с особенностями растительного и животного мира государств-участниц содружества. Для своей страны наиболее знаковыми представитель эфиопской общины в России Зенебе Кинфу считает Аравийский кофе, африканские маслины и бананы - все из образцов растений обнаружил здесь на Проспекте мира.

"С 1 го января Эфиопия тоже входит в состав БРИКС", - напоминает Зенебе Кинфу, советник посольства Эфиопии, руководитель Союза африканских диаспор в России.

По соседству в оранжерее - странный гигант Саговник, привезенный в Россию из Индии больше двух столетий назад. Тут же экзотические бразильские Гуавы и Пара Гуавы, чудодейственные лекарственные деревья гинко из Китая и ещё множество уникальных экспонатов, подаренных Аптекарскому огороду специалистами из разных уголков планеты.

"Мы разработали экскурсии по растениям стран БРИКС. И вполне можем проводить, поскольку растения мы подбирали весьма интересные. Ну и подход тут немножко не такой, как в нашей стандартной экскурсии. Поэтому, я думаю, что это будет любопытно", - говорит Надежда Лазарева, научный сотрудник Ботанического сада МГУ.

Ещё одной площадкой, объединившей флору и фауну стран БРИКС, стала выставка работ в жанре ботанической и анималистической живописи и бумажных арт-объектов. Посетить экспозицию и экскурсии в рамках программы фестиваля все желающие смогут до 31 июля.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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