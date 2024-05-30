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В "Аптекарском огороде" открылся фестиваль "Природа стран БРИКС"

15:11
  • четверг
  • 30 мая 2024

Специально для фестиваля в Ботаническом саду подготовили новую экспозицию

Аравийский кофе, гигант Саговник, а теперь и сибирский кедр! В "Аптекарском огороде" открылся фестиваль "Природа стран БРИКС". В саду прекрасно соседствуют самые разные растения со всей планеты. Многие подарены специалистами из зарубежных стран и даже самые капризные капризные деревья и цветы чувствуют себя в центре Москвы как дома.

В Ботаническом саду МГУ, более известном москвичам как Аптекарский огород, непривычно людно и шумно. Во главе с ректором университета академиком Виктором Садовничим представители иностранных делегаций, ученые и другие  участники фестиваля "Природа стран БРИКС" сажают дерево дружбы. Кедр Сибирский - международный символ долголетия, процветания и силы.

"Лучшего символа дружбы трудно предложить. Мы предложили символ - посадили дерево, которое живет 500 лет, сибирский кедр. Я думаю, нашей дружбы заложены основы как минимум на такое время", - говорит Виктор Садовничий академик, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова.

В этом году Россия председательствует в БРИКС и в октябре принимает у себя большой саммит глав государств-участниц объединения. Благодаря укреплению взаимодействия в политическом секторе глобально расширяется и сфера научного сотрудничества.

"Конечно, ботанические сады дружат друг с другом.  У нас есть система обмена растительными образцами, то есть любой ботанический сад может посмотреть, какие семена, какие образцы предлагает другой ботанический сад. И дело чести - послать своим коллегам эти образцы за океан, для того чтобы наши растения выросли у них, а их образцы у нас. Это такое содружество, которое существует параллельно дипломатии", - говорит Владимир Чуб, директор Ботанического сада МГУ.

Специально для фестиваля в Ботаническом саду подготовили новую экспозицию. Она познакомит посетителей с особенностями растительного и животного мира государств-участниц содружества. Для своей страны наиболее знаковыми представитель эфиопской общины в России  Зенебе Кинфу считает Аравийский кофе, африканские маслины и бананы - все из образцов растений обнаружил здесь на Проспекте мира.

"С 1 го января Эфиопия тоже входит в состав БРИКС", - напоминает Зенебе Кинфу, советник посольства Эфиопии, руководитель Союза африканских диаспор в России.

По соседству в оранжерее - странный гигант Саговник, привезенный в Россию из Индии больше двух столетий назад. Тут же экзотические бразильские Гуавы и Пара Гуавы, чудодейственные лекарственные деревья гинко из Китая и ещё множество уникальных экспонатов, подаренных Аптекарскому огороду специалистами из разных уголков планеты.

"Мы разработали экскурсии по растениям стран БРИКС. И вполне можем проводить, поскольку растения мы подбирали весьма интересные. Ну и подход тут немножко не такой, как в нашей стандартной экскурсии. Поэтому, я думаю, что это будет любопытно", - говорит Надежда Лазарева, научный сотрудник Ботанического сада МГУ.

Ещё одной площадкой, объединившей флору и фауну стран БРИКС, стала выставка работ в жанре ботанической и анималистической живописи и бумажных арт-объектов. Посетить экспозицию и экскурсии в рамках программы фестиваля все желающие смогут до 31 июля.

 

 

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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Фестиваль "Природа стран БРИКС"
Фестиваль "Природа стран БРИКС"
Фестиваль "Природа стран БРИКС"
Фестиваль "Природа стран БРИКС"
Фестиваль "Природа стран БРИКС"
Фестиваль "Природа стран БРИКС"
Фестиваль "Природа стран БРИКС"
Фестиваль "Природа стран БРИКС"
Фестиваль "Природа стран БРИКС"
Фестиваль "Природа стран БРИКС"
Фестиваль "Природа стран БРИКС"
Фестиваль "Природа стран БРИКС"
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