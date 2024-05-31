Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Меркурий и Уран соединились в Тельце

Овны

Пришло время прощаться с весной! Давайте проводим ее с благодарностью: вспомните, что хорошего она вам принесла, чему научила, каких успехов удалось достичь?

Тельцы

Меркурий и Уран соединились в вашем знаке, мешая сосредоточиться. Да, это день внезапных событий, инсайтов, новостей и даже форс-мажоров. Но вы справитесь.

Близнецы

Никому не верьте: сегодня вас могут попытаться обмануть или оговорить. А вот внутренний голос вне подозрений, он вам будет давать вполне годные подсказки.

Раки

Социум продолжает попытки расшевелить представителей этого знака: сегодня вас пригласят на групповые занятия или публичное мероприятие. Так звезды помогают расти!

Львы

Вас могут позвать на новую работу или предложить повышение. Если карьера сейчас в топе ваших интересов, мониторьте сегодня рынок – узнаете новые тренды.

Девы

Вы будете общаться с кем-то издалека или покупать билеты в путешествие, ведь завтра уже лето, пора отпусков! На учебе могут быть внезапные перемены.

Весы

Сегодня можно заниматься финансовыми вопросами с банками или налогами – узнаете что-то новое. А вообще ваши познания в этой сфере растут и удивляют.

Скорпионы

Захватывающие события произойдут в личной жизни. Знакомства, расставания, разговоры на самые чувствительные темы – страсти кипят!

Стрельцы

На работе или дома оживление: какие-то новости, активные разговоры. Старайтесь реагировать спокойно: любые перемены сейчас вам во благо!

Козероги

Вы найдете выход из любой ситуации, применив смекалку. Творческим представителям знака сегодня придут гениальные идеи и вдохновение.

Водолеи

Проблемы с интернетом или электричеством – побочные эффекты встречи Урана с Меркурием. Но вы ведь всегда готовы отложить дела и почитать книгу или выпить чаю?

Рыбы

Сегодня вы можете рассчитывать на удачу в знакомствах, переговорах, поездках. А все неожиданности пойдут вам на пользу, в этом не сомневайтесь!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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