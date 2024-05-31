Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Меркурий и Уран соединились в Тельце
Овны
Пришло время прощаться с весной! Давайте проводим ее с благодарностью: вспомните, что хорошего она вам принесла, чему научила, каких успехов удалось достичь?
Тельцы
Меркурий и Уран соединились в вашем знаке, мешая сосредоточиться. Да, это день внезапных событий, инсайтов, новостей и даже форс-мажоров. Но вы справитесь.
Близнецы
Никому не верьте: сегодня вас могут попытаться обмануть или оговорить. А вот внутренний голос вне подозрений, он вам будет давать вполне годные подсказки.
Раки
Социум продолжает попытки расшевелить представителей этого знака: сегодня вас пригласят на групповые занятия или публичное мероприятие. Так звезды помогают расти!
Львы
Вас могут позвать на новую работу или предложить повышение. Если карьера сейчас в топе ваших интересов, мониторьте сегодня рынок – узнаете новые тренды.
Девы
Вы будете общаться с кем-то издалека или покупать билеты в путешествие, ведь завтра уже лето, пора отпусков! На учебе могут быть внезапные перемены.
Весы
Сегодня можно заниматься финансовыми вопросами с банками или налогами – узнаете что-то новое. А вообще ваши познания в этой сфере растут и удивляют.
Скорпионы
Захватывающие события произойдут в личной жизни. Знакомства, расставания, разговоры на самые чувствительные темы – страсти кипят!
Стрельцы
На работе или дома оживление: какие-то новости, активные разговоры. Старайтесь реагировать спокойно: любые перемены сейчас вам во благо!
Козероги
Вы найдете выход из любой ситуации, применив смекалку. Творческим представителям знака сегодня придут гениальные идеи и вдохновение.
Водолеи
Проблемы с интернетом или электричеством – побочные эффекты встречи Урана с Меркурием. Но вы ведь всегда готовы отложить дела и почитать книгу или выпить чаю?
Рыбы
Сегодня вы можете рассчитывать на удачу в знакомствах, переговорах, поездках. А все неожиданности пойдут вам на пользу, в этом не сомневайтесь!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"