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В Подмосковье открылась выставка "Комплексная безопасность"

14:49
  • четверг
  • 30 мая 2024

Мероприятие проходит уже в 15 раз

Более двухсот новейших образцов спецтехники, призванных сделать работу спасателей более эффективной, представлены на юбилейном международном салоне "Комплексная безопасность".

Гигантская экспозиция площадью в десятки тысяч квадратных метров открылась в подмосковном выставочном центре "Патриот". Программа мероприятия, которое в этом году проходит уже в 15 раз, обширная. Помимо знакомства с передовыми разработками, запланированы деловые встречи и круглые столы для специалистов.

На площадке пройдет всероссийский робототехнический фестиваль. А для всех желающих организуют спортивные квесты.
 

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