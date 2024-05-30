В Подмосковье открылась выставка "Комплексная безопасность"

Мероприятие проходит уже в 15 раз

Более двухсот новейших образцов спецтехники, призванных сделать работу спасателей более эффективной, представлены на юбилейном международном салоне "Комплексная безопасность".

Гигантская экспозиция площадью в десятки тысяч квадратных метров открылась в подмосковном выставочном центре "Патриот". Программа мероприятия, которое в этом году проходит уже в 15 раз, обширная. Помимо знакомства с передовыми разработками, запланированы деловые встречи и круглые столы для специалистов.

На площадке пройдет всероссийский робототехнический фестиваль. А для всех желающих организуют спортивные квесты.



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