Мэр Тюмени Руслан Кухарук назначен врио губернатора ХМАО

Указ подписан главой государства

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 мая, назначил временно исполняющим обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслана Кухарука. До этого назначения он был мэром Тюмени.

Документ за подписью российского лидера опубликован на официальном сайте Кремля. В указе также содержится пункт о принятии отставки прежнего губернатора ХМАО Натальи Комаровой — они покидает эту должность по собственному желанию.

Владимир Путин уже провел рабочую встречу с Кухаруком, напомнив, что политик родился в ХМАО и для него "там все родное". Опыт, приобретенный во время двух сроков руководства Тюменью, президент предложил применить на более высоком уровне. Затем Кухарук рассказал главе государства, какие задачи считает первоочередными в своей новой должности.

Еще в пяти российских регионах руководят временно исполняющие обязанности лица — президент назначил их вместо прежних губернаторов, которые получили должности федерального уровня. Постоянных глав эти субъекты получат по итогам единого дня голосования, назначенного на 8 сентября.

Один из таких политиков, возглавлявший Тульскую область Алексей Дюмин, не смог совладать с эмоциями и прослезился, прощаясь с жителями и работниками администрации региона при переходе на новую работу.

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