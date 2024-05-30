ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мэр Тюмени Руслан Кухарук назначен врио губернатора ХМАО

14:02
  • четверг
  • 30 мая 2024

Указ подписан главой государства

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 мая, назначил временно исполняющим обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслана Кухарука. До этого назначения он был мэром Тюмени.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе с должности

Документ за подписью российского лидера опубликован на официальном сайте Кремля. В указе также содержится пункт о принятии отставки прежнего губернатора ХМАО Натальи Комаровой — они покидает эту должность по собственному желанию.

Владимир Путин уже провел рабочую встречу с Кухаруком, напомнив, что политик родился в ХМАО и для него "там все родное". Опыт, приобретенный во время двух сроков руководства Тюменью, президент предложил применить на более высоком уровне. Затем Кухарук рассказал главе государства, какие задачи считает первоочередными в своей новой должности.

Еще в пяти российских регионах руководят временно исполняющие обязанности лица — президент назначил их вместо прежних губернаторов, которые получили должности федерального уровня. Постоянных глав эти субъекты получат по итогам единого дня голосования, назначенного на 8 сентября.

Один из таких политиков, возглавлявший Тульскую область Алексей Дюмин, не смог совладать с эмоциями и прослезился, прощаясь с жителями и работниками администрации региона при переходе на новую работу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Руслан Кухарук
Руслан Кухарук
Владимир Путин и Руслан Кухарук
Владимир Путин и Руслан Кухарук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.