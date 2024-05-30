Путин: Семьи с тремя детьми должны стать нормой в России

Все решения государства строятся вокруг интересов семьи и детей, отметил президент

Россия движется к тому, чтобы многодетных семей в стране становилось как можно больше. Об этом в четверг, 30 мая, рассказал глава государства Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что "дети для родителей — ни с чем не сравнимое счастье, пожалуй, главное для любого человека", а потому "семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни".

Все решения, которые принимаются в государстве, строятся вокруг интересов семьи и детей — они должны быть уверены в поддержке властей, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин поставил задачу увеличить суммарный коэффициент рождаемости в России до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — к 2036 году. Решать демографические задачи власти стараются с помощью различных методов, в том числе экономических.

Например, совершенствование налоговой системы в России предусматривает налоговый "кешбэк" для семей, в которых растет двое и более детей. Им будут возвращать часть уплаченного налога на доходы физических лиц — фактически для таких семей ставка НДФЛ будет составлять 6%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"