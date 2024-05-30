Врач предупредила о риске заболеть в жару

С потом уходят витамины и минералы

В жаркую погоду увеличивается риск заболеть из-за активного потоотделения, с которым из организма уходят витамины и минералы.

Особенно быстро вместе с потом теряются витамины группы B и магний. Все это провоцирует снижение иммунитета и развитие простудных заболеваний, сообщила агентству "Москва" диетолог Маргарита Королева.

"По согласованию с врачом можно принимать в жару витаминно-минеральные комплексы, дабы не снизить себе иммунитет и не попасть в зону риска по высокой заболеваемости", - сообщила доктор.

Помимо витаминов, в жару можно пить домашние лимонады с имбирем, лимоном и мятой, а также белый и зеленый чай.

"Благодаря таким напиткам мы получаем не только антиоксиданты и витамины в составе, но и снимаем жажду на долгое время", - отметила Королева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"