Их выступления ведут к эскалации

Раздающиеся из стран НАТО заявления по поводу применения Украиной западных вооружений для ударов по территории России нанесут, в конечном счете, "большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности". Об этом в четверг, 30 мая, предупредил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что "члены Североатлантического альянса, Соединенные Штаты особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности", причем делают это осознанно.

Песков подчеркнул, что "они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны", а также "сами намерены продолжать войну с нами – войну в прямом и переносном смысле". Однако это обернется негативными последствиями для них самих, цитирует пресс-секретаря президента "Интерфакс".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что, "согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту, которая предполагает в том числе нанесение ударов по территории врага". По мнению норвежского политика, это особенно актуально с учетом острой для ВСУ обстановки на харьковском направлении.

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский признал, что в Североатлантическом альянсе по-прежнему отсутствует компромисс по вопросу поддержки Украины. При этом в целом "приверженность стран НАТО достаточно сильна".

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