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Бездомный зарезал работницу храма в Сергиевом Посаде

15:15
  • четверг
  • 30 мая 2024

Он пришел мстить за свою умершую мать

Полиция задержала бездомного прихожанина храма, который напал на работницу трапезной в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде.

Инцидент произошел утром 20 мая. Мужчина нанес 13 ножевых ранений женщине 1968 года рождения. Она умерла на месте. Мужчину скрутили на месте охранники храма.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, мотив преступления устанавливается. Телеканал РЕН сообщил, что мужчина во время убийства кричал: "Ты отравила мою маму". Женщина работала в храме уборщицей, некоторое время назад ее не стало.

Позднее Следственный комитет показал кадры задержания подозреваемого. Следователь спросила, понимает ли он причину задержания. Бездомный ответил положительно.

Задержанному 51 год. По данным СМИ, на протяжении 20 лет числится на учете у психиатра. В храм приходил за бесплатным питанием.

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