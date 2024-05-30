Названо место похорон Анастасии Заворотнюк

Актриса умерла после долгой болезни

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Московской области, где упокоились ее отец и брат. Об этом в четверг, 30 мая, рассказали в окружении звезды.

Как уточняет Telegram-канал Shot, организацией похорон занялся сын Анастасии — 23-летний Майкл. Он и его сестра, 28-летняя Анна, сейчас находятся в подмосковном доме Заворотнюк в Крекшино, где и жила последние годы заболевшая знаменитость.

Ожидается, что церемония отпевания Анастасии Заворотнюк пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня в Крекшино, а похоронят актрису на родовом захоронении на Анкудиновском кладбище.

Тем временем коллеги и друзья Анастасии Заворотнюк вспоминают актрису как светлого и жизнерадостного человека. Актер Авангард Леонтьев — руководитель курса в Школе-студии МХАТ, на котором училась Настя — рассказал, что при всех этих качествах будущая звезда проявляла волю к работе и настойчивость, сообщает ТАСС.

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух, который работал с Заворотнюк в проекте "Ледниковый период" на Первом канале, рассказал, что "это всегда было очень, очень ярко, самобытно, солнечно".

Актер Андрей Ургант отметил, что Анастасия Заворотнюк " была такой народной домохозяйкой, и это очень здорово, что она нашла этот образ, либо образ ее нашел".

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