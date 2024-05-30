Российские суды перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua

С них часто присылали угрозы минирования

Все российские суды и связанные с ними органы перестали принимать письма с ряда иностранных доменов (.com, .net, .rs и .ua). Об этом в четверг, 30 мая, рассказали в пресс-службах судов.

По сообщению, которое цитирует РИА Новости, этот шаг предпринят "в соответствии с мерами по повышению защищенности информационной инфраструктуры в целях предотвращения реализации угроз безопасности информации".

Ранее сообщалось, что ошибка в названии домена стала причиной курьеза: Пентагон годами по ошибке отправлял письма в Мали. Причиной оказалась опечатка — в адресе домена "mil" по небрежности пропускали гласную букву. Серьезность этого прокола состоит в том, что Мали — близкий партнер России.

В январе пользователи российского сегмента интернета пожаловались на сбои в работе некоторых ресурсов. Координационный центр доменов .RU/РФ объяснил, что сбой возник из-за технической проблемы у глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен.

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