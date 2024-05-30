МИД: Россия считает Зеленского главарем киевского режима

Легитимность его как президента оспаривается даже на Украине

Владимир Зеленский – "главарь киевского режима". Именно так его рассматривает Россия. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что легитимность Зеленского оспаривается даже на Украине. Слова дипломата цитирует РИА Новости.

Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы на Украине в этом году отменили. Действующий на тот момент президент объяснил такое решение военным положением. Президент России

Владимир Путин два дня назад заявил, что единственная легитимная власть на Украине – парламент и спикер Рады.

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