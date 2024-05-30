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МИД: Россия считает Зеленского главарем киевского режима

15:49
  • четверг
  • 30 мая 2024

Легитимность его как президента оспаривается даже на Украине

Владимир Зеленский – "главарь киевского режима". Именно так его рассматривает Россия. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что легитимность Зеленского оспаривается даже на Украине. Слова дипломата цитирует РИА Новости.

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Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы на Украине в этом году отменили. Действующий на тот момент президент объяснил такое решение военным положением. Президент России

Владимир Путин два дня назад заявил, что единственная легитимная власть на Украине – парламент и спикер Рады.

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