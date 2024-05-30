С 20 мая он утратил президентские полномочия

Владимир Зеленский — "нелегитимный руководитель Украины, это четко исходит из норм Конституции". Такое заявление сделал в четверг, 30 мая, один из авторов действующего основного закона Украины Дмитрий Табачник.

Эксперт напомнил, что "согласно 103-й статье Конституции и разъяснению Конституционного суда, которое очень четко звучит", после 20 мая Владимир Зеленский не является легитимным президентом Украины.

По мнению Табачника, эта нелегитимность украинского президента "была специально сконструирована", поскольку "есть разные интересанты кровавого конфликта на Украине". Одним из "самых коварных и циничных" бенефициаров продолжения боев на Украине Табачник назвал Великобританию, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский остается легитимным главой государства. Спикер украинского парламента сослался на ч. 1. ст. 108 Конституции Украины. В ней говорится, что "президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины".

Российский лидер Владимир Путин указывал, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано — а это означает, что требуется серьезный и глубокий анализ по вопросу о легитимности Зеленского.

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