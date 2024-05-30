Путин об СВО: Все встанет на свои места

Президент поговорил об этом с семьей из Донецка

Президент России Владимир Путин, комментируя специальную военную операцию в четверг, 30 мая, подчеркнул, что в конечном счете все встанет на свои места.

Глава государства пообщался с многодетной семьей из Донецка. Жители нового российского региона рассказали, что если бы в 2014 году они знали, что ДНР войдет в состав России, а также когда закончится спецоперация, было бы легче.

В ответ Владимир Путин заверил, что "в конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле", сообщает РИА Новости.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что наша страна сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа над новыми фашистами будет за нами, враг не пройдет.

Владимир Путин отмечал, что в характере нашего народа — подставлять плечо Родине, не жалея себя, при этом вся страна искренне помогает тем, кто защищает Родину на поле боя. Российский лидер рассказал, что в зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек — "механизм огромный".

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