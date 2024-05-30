ЕС и США никак не могут договориться о наращивании поставок оружия Киеву

Украина получит совсем не то, что ожидала

В Прагу Энтони Блинкен прилетел затем, чтобы сначала в двустороннем формате, а потом и на встрече с коллегами из всех стран НАТО обсудить дальнейшую поддержку Украины. Такова сухая официальная формулировка Госдепа. Хотя куда точнее было бы сказать, что госсекретарь приехал тушить пожары. Потому как распиаренная за весну чешская "снарядная инициатива" - это когда Киеву пообещали наскрести аж миллион снарядов - полностью провалилась.

"Россия опережает западные столицы в обеспечении своей армии. Если так пойдет и дальше, миллионы боеприпасов будут у Москвы, а не у Киева. Половина снарядов, которые закупили для Украины в Африке и Азии, оказались крайне плохого качества. Их просто опасно использовать без дальнейшей обработки и ремонта", - пишет Financial Times.

В итоге Киев получит за лето лишь некие "десятки тысяч" боеприпасов. И стремительно - недели за две - сожжет их на фронте. Вот Блинкену и приходится, во-первых, держать хорошую мину при плохой игре, а во-вторых, раздавать пряники, чтобы чешский народ за столь неэффективное расходование бюджетных средств вдруг не снес послушное Вашингтону местное правительство.

Впрочем, снарядный голод - не единственная проблема Киева. Съемочная группа CNN выслушала жалобы украинских солдат на американские танки "Абрамс". Говорят, машины приходят без динамической защиты и потому их уничтожают за считанные дни.

Беда и с поставками новых систем ПВО. Как пишет FT, у стран НАТО осталось всего 5 процентов от числа установок, необходимого для защиты собственного неба. Тут уж не до Киева вовсе.

Отличилась и британская Telegraph. Выдала сперва статью с заголовком, больше похожим на приговор: "Украина понимает, что все кончено". Затем смягчила: "Выживать ей осталось считанные месяцы". Далее последовал уже умеренно оптимистичный вариант - про то, как все плохо "без западного оружия". То есть из цензурных соображений текст редактировали дважды. Явно сожалея о том, что нельзя вот так просто исправить реальность.

"Зеленский, похоже, осознает, что время Украины истекает. Пока украинская армия вынуждена ждать поступления западной помощи, Россия наращивает свои возможности по производству оружия, которое соответствует западному по качеству и технологиям. А еще - намного превосходит его по количеству", - говорится в материале.

В таких условиях Киеву только и остается, что клянчить побольше дальнобойных ракет. С которыми у Запада, кстати, тоже проблемы. И главное - просить разрешения использовать эти боеприпасы для ударов вглубь территории России. Американская пресса пишет: уже и Джо Байден, и Олаф Шольц, ранее публично выступавшие против этого, теперь близки к тому, чтобы дать добро.

"Собственно говоря, это самое оружие не предназначено, как все понимают, для оборонительных целей, а его радиус поражения, технические характеристики этого оружия, которое попадает в руки экстремистского киевского режима, свидетельствуют именно о том, о чем сейчас открыто начали говорить натовские столицы - о поощрении ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории нашей страны", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

А тут еще Эмманюэль Макрон нагнетает. Хочет, как сообщает газета Le Monde, сформировать целую коалицию европейских военных инструкторов. И отправить на Украину. Речь о сотнях и сотнях солдат. Но одобряют не все. Например, экс-президент Франции Саркози тут же заявил, что не может себе представить войну "между страной Толстого и страной Бальзака". А у руководства Венгрии и вовсе от таких инициатив волосы дыбом.

Независимая позиция Будапешта давно раздражает Брюссель. И теперь там, кажется, придумали, как наказать союзника за непослушание. Издание Politico, ссылаясь на трех дипломатов, пишет, что представителей Венгрии планируют не допустить к высоким министерским постам в Еврокомиссии. За это, среди прочих, ратует лично Урсула фон дер Ляйен.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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