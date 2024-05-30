Дания разрешит использовать Украине свои F-16 для ударов по России

Первые самолеты будут переданы странами ЕС в этом году

Украина получит разрешение от Дании на использование истребителей F-16 для ударов по России. Об этом заявил глава МИД страны Ларс Лекке Расмуссен. Он подчеркнул, что это давняя позиция Копенгагена и она проговаривалась изначально. Атаки территории России датский дипломат назвал "частью самообороны" Украины.

Напомним, Нидерланды и Дания первыми решили предоставить Киеву самолеты F-16. США дали добро на это, однако поставки начнутся после того, как украинские летчики пройдут соответствующую подготовку.

Первые самолеты страны ЕС обещают поставить в этом году. В частности, Нидерланды готовы предоставить сразу весь обещанный объем. Бельгия начнет поставки в этом году, а до 2028 года обещает передать 30 самолетов.

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