Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко стала Героем труда

В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин в четверг вручил высшие государственные награды страны. Ими отмечены выдающиеся люди в разных сферы деятельности, военные, которые служат в зоне проведения спецоперации, космонавты.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Госдумы Вячеслав Володин награждены орденами "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, стала Героем труда. А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил орден Мужества.

Среди награжденных - хоккеист Вячеслав Фетисов, дирижер Валерий Гергиев, актер и режиссер Владимир Машков. Также звания Героев России получили три военнослужащих, пять космонавтов и ветеран Великой Отечественной войны.

"Здесь присутствуют люди, чьи достижения стали весомым, важным вкладом в развитие нашей страны, принесли славу Отечеству. Искренне рад возможности поздравить и поблагодарить всех вас за работу. Все вы – участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых смелых, амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество. Сердечно поздравляю вас с заслуженными наградами", - сказал глава государства.

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