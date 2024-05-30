Пассажир, из-за которого посадили самолет в Нижнем Новгороде, скончался

Мужчина летел из Хабаровска в Москву и ему стало плохо

Скончался пассажир, ради которого посадили самолет в Нижнем Новгороде. Мужчине стало плохо во время полета из Хабаровска в Москву. Борт приземлился на запасном аэродроме. Об этом сообщает РИА Новости.

В момент посадки в аэропорту уже дежурила бригада Нижегородского территориального центра медицины катастроф. Они сразу отправились на помощь пациенту. Также к самолету вызвали реанимационную бригаду.

К сожалению, усилия медиков оказались неэффективны. Им осталось только констатировать смерть пациента.

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