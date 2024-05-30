Малахов: Анастасию Заворотнюк похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище

Прощание пройдет в Покровском монастыре

Прощание с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре. Об этом заявил ведущий Андрей Малахов, сообщает РИА Новости. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище 1 июня.

Напомним, актриса скончалась сегодня в возрасте 53 лет после долгой болезни. Малахов отметил, что решение о месте отпевания и похорон приняла семья. Заворотнюк стала известна после роли няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Она снималась также в фильмах "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". Играла в десятке спектаклей.

В 2019 году у Заворотнюк диагностировали рак мозга – глиобластому. Актриса перестала появляться на светских мероприятиях. О ее самочувствии в своем блоге рассказывала ее дочь Анна. Она же сообщила о смерти матери.

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