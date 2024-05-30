Путин вручил в Кремле высшие государственные награды

Героем России стал участник Курской битвы - столетний Ибрагим-Паша Садыков

Военные, летчики-космонавты, деятели культуры и искусства, общественники и государственные деятели. Свыше 30 человек удостоены высших государственных наград Российской Федерации. Зал, названный в честь ордена святой Екатерины, собрал под своими сводами и тех, кто, по словам Владимира Путина, "истинная опора и броня России". Кто держит равнение на поколение победителей.

"Мы проходим через серьезные испытания, отстаиваем правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу. На передовой этой борьбы - те, кто исполняет свой воинский, профессиональный, гражданский долг в зоне специальной военной операции, сражается на поле боя, работает в госпиталях, восстанавливает, налаживает жизнь на наших исторических территориях. Здесь присутствуют люди, чьи достижения стали весомым, важным вкладом в развитие нашей страны, принесли славу Отечеству", - отметил Путин.

Почетные гости - узнаваемые лица, кумиры поколений, активные деятели. Чья верность делу объединяют и вдохновляют общество.

"Награды Родины - знак признания вашего мастерства, многолетней добросовестной работы. Все вы – участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых смелых, амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество. Сердечно поздравляю вас с заслуженными наградами", - добавил президент.

Особое внимание тем, кто, смахнув с сапог пыль бранного поля, спешит скорее обратно. В зону СВО. Звания Героев России удостоены трое военнослужащих.

"От лица каждого гвардейца я хотел бы еще раз вас уверить в том, что все поставленные задачи будут выполнены, враг будет разбит, победа будет за нами", - сказал Николай Соколов, капитан Министерства обороны.

Пять человек из отряда космонавтов стали кавалерами звезды Героя России. Получая награды, обратили внимание, что сегодня - юбилей Алексея Леонова. Космонавта, впервые побывавшего в открытом космосе.

Самый старший из приглашенных - гость церемонии из Дагестана. Ветеран Великой Отечественной автоматчик Ибрагим-Паша Садыков. В январе отметил вековой юбилей. Участвовал в битве за Сталинград, на Курской дуге, несколько раз был ранен. На фронт в 1941-м отправился добровольцем. Записаться в добровольцы хотел и с началом СВО.

"Я написал письмо министру обороны Российской Федерации меня направить на Украину защищать Россию. Он мое заявление направил махачкалинскому комиссару. Комиссар мне отвечает: "Ибрагим-Паша, мы только берем до 60 лет". Мне сейчас 100 лет 5 месяцев. Я молодой еще", - говорит ветеран.

Мэр Москвы Сергей Собянин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - за большой вклад в социально-экономическое развитие столицы. Глава города поблагодарил президента за постоянное внимание к мегаполису.

"Эта высокая награда, конечно, оценка труда миллионов москвичей, которые делают все для развития нашего города и нашей страны. За их таланты, за их труд, которые они вкладывают в большое дело", - указал мэр.

Звания Героя труда удостоена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По оценке Владимира Путина, преданность Отечеству и работа на благо общества на многие годы определила смысл ее жизни.

"С первого дня вашего руководства страной я в вашей команде. Это самые лучшие мои годы, самые созидательные, наполненные смыслом", - сказала Матвиенко.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Актер, спецпредставитель МИД по гуманитарным связям Стивен Сигал, награжденный орденом Дружбы, произнес благодарственную речь по-английски. В кулуарах был лаконичен: "Сегодня - прекрасный день!". Гордость за коллег - так о своей награде сказал великий хоккеист Вячеслав Фетисов:

Высокие награды из рук президента получили также люди совсем не публичные - токарь из Челябинской области и многодетная мама из Тверской области. В заключительном слове глава государства поздравил собравшихся с высокими наградами.

"Самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется многонациональный народ России. Сказать слова благодарности и низко поклониться в ноги. Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ, но именно его героизм, сплоченность вокруг Родины и ее интересов, - залог всех наших побед. И всей России, и каждого из нас", - подчеркнул Путин.

Первый тост - за героев сегодняшнего дня. За присутствующих.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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