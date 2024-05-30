На связь с Путиным вышли многодетные семьи из разных регионов страны

От Камчатки до Донецка

В Кремле в четверг обсуждали вопросы многодетных семей. На связи - родители из разных регионов, награжденные орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня".

"Меня спрашивают: "Ты получила награду матери-героини?". Я говорю: "Мы же не ради геройства детей рожаем". Конечно, очень приятно, даже неожиданно приятно было. Поэтому будем стараться подавать добрый пример", - говорит мать-героиня Анастасия Семашкина.

Владимир Путин прежде всего старался выяснить, доходит ли людей помощь государства. У Кравцовых - 18 детей, глава семьи работает на Ленинградской атомной станции. В разговоре с президентом он дал понять - если бы не помощь руководства АЭС, на одну зарплату не прожить.

"В целом нам надо отрегулировать это на федеральном уровне. Имея в виду то, что такие ситуации могут возникать и в других семьях", - указал глава государства.

Президент также заявил - государство продолжит создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей.

"Семья, где растут трое или больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни. Мы идем именно в этом направлении: за последние годы количество многодетных семей в России выросло примерно на 26 процентов. Сейчас таких семей уже более двух миллионов. Мы постоянно наращиваем и совершенствуем систему общенациональных мер поддержки семей. В этом году, напомню, установлен единый статус многодетной семьи. И это сделано как раз и по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий", - подчеркнул Путин.

Вышел на связь и Донецк. Глава многодетной семьи Олег Волга рассказал пронзительную историю. Как долго они ждали российских паспортов. О помощи, которую оказывают люди из других регионов России. О том, как ВСУ обстреливают мирные кварталы. В прошлом году 17-летняя дочь Олега была контужена. Но семья, как сотни тысяч других людей, не намерена покидать родной город.

"В нашем Петровском районе живет много многодетных семей. И восемь деток. И девять. У нас десять. Но люди все как-то на своих местах. И вот по сей день мы живы-здоровы, и никто не пострадал. Таня только. У нее контузия была", - рассказал Олег.

"На таких людях и держится Россия. Многонациональная, мощная страна. Именно на таком отношении друг к другу и к своей Родине. Да, времена непростые. С 2014 года и Донецкая республика, и Луганская живут в таких сложных, прямо скажем, условиях. Все будет спокойно, стабильно. И все будет развиваться в составе России, в общей нашей большой семье. Все будет вставать на ноги. В том числе для таких семей, как ваша. Наша общая цель - - чтобы было все надежно и стабильно. И мы добьемся такого положения вещей", - заверил российский лидер.

Сразу несколько семей рассказали, что никогда не были в Москве. Президент намек понял и пообещал организовать такую поездку для всех участников этой встречи.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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