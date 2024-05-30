Правительство одобрило проект совершенствования налоговой системы. Что важно знать

Пакет документов включает в себя поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы

"Справедливая" и "сбалансированная" - два ключевых принципа, которым, по мнению Минфина, должна соответствовать налоговая система страны. Основные параметры документа по ее совершенствованию специалисты разрабатывали несколько месяцев. Консультируясь с ведущими финансовыми экспертами, представителями бизнеса и профсоюзами. Большие парламентские слушания на минувшей неделе прошли и в Госдуме. Все конструктивные замечания депутатов правительство также учло.

"В том числе предложения, чтобы в качестве первой планки для применения прогрессивной ставки налога на доходы физлиц выбрать удвоенный показатель средней заработной платы по стране. Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 тысяч рублей", - отметил Михаил Мишустин, председатель правительства России.

Речь о месячном доходе. Или двух миллионах четырехстах тысячах рублей в год. С которых по-прежнему будет удерживаться 13%. Граждане, которые зарабатывают до 5 миллионов рублей в год, будут платить 15%. До 20 миллионов - 18%. Дальше ставки выше. Впрочем, важно учитывать, что повышенный налог предлагают взимать не со всей суммы, а с превышения.

Например, человек, который зарабатывает 250 тысяч рублей в месяц, заплатит 1 тысячу дополнительно - или 12 тысяч рублей за весь год. А при доходе в 400 тысяч рублей в месяц - на 4 тысячи рублей больше ежемесячно. Это 48 тысяч рублей дополнительно в год.

Новая прогрессивная шкала налогообложение затронет лишь два миллиона россиян. Или чуть больше 3% работающего населения страны.

"Мы предусматриваем механизм, при котором родителям в семьях с двумя и более детьми со среднедушевым доходом менее полуторакратного размера минимального прожиточного минимума в месяц будет компенсироваться часть уплаченного НДФЛ через выплаты, чтобы эффективная ставка налога составляла 6%. То есть из 13% ставки будет возвращено таким семьям более половины", - объяснил министр финансов Антон Силуанов.

На семейные выплаты, подсчитал Минфин, смогут рассчитывать около 50% тех, кто воспитывает двоих и более детей. Увеличат и суммы других налоговых вычетов для родителей. Кроме того, возвращение части уплаченных налогов станет доступно тем, кто сдал нормы ГТО, или ежегодно проходит диспансеризацию. Все эти деньги, особенно подчеркивает Силуанов, будут выплачивать из федерального бюджета. То есть на регионы дополнительной финансовой нагрузки не почувствуют.

По настоянию депутатов Госдумы, неизменной останется ставка НДФЛ для денежного довольствия и других выплат участников специальной военной операции.

В Минфине подсчитали – совершенствование налоговой системы принесет бюджету 2 триллиона 600 миллиардов рублей дополнительных доходов в год. Но самое главное - фактически это будут целевые деньги.

"Все средства, которые будут собраны в бюджетную систему, пойдут на социальные цели, на решение важнейших для людей задач. Нацпроекты "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети России". Государство потратит эти средства на повышение социальных выплат. Поддержку материнства и детства. Проекты по борьбе со сложными заболеваниями. И социальную инфраструктуру", - добавил Силуанов.

В регионах появятся новые детские сады, школы, больницы и спорткомплексы. Это предусмотрено в национальных проектах. Залог стабильного выполнения которых - долгосрочные и стабильные источники финансирования.

Меры по совершенствованию налоговой системы Госдума планирует рассмотреть уже в весеннюю сессию. Ожидается, что они вступят в силу с 1 января 2025 года.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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