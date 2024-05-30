В Нижегородской области пройдет инклюзивный форум "Территория ритма"

Подать заявку на участие можно до 10 июля

Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений "Территория ритма" пройдет в Нижегородской области с 5 по 8 сентября.

"Форум позволяет участникам получить практические знания и опыт в области современного лидерства, управления, инклюзивного командообразования, социального проектирования и предпринимательства, работы с нейросетями. На площадке форума участники налаживают общение с представителями государства и бизнеса, выстраивают межрегиональные связи и вместе создают масштабные проекты развития страны", - сообщают организаторы.

Приглашаются лидеры проектных идей и желающие стать драйверами развития своих территорий.

Для участия необходимо подать заявку. Они принимаются до 10 июля.

Все подробности представлены здесь.

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